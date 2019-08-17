Власти отказали МГО КПРФ в проведении автопробега в столице

Как сообщил "РГ" первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, в мэрию поступило уведомление от представителей комитета Московского городского отделения КПРФ на проведение 31 августа демонстрации с использованием 100 автомобилей по маршруту: проспект Мира, 123 б, Третье транспортное кольцо, Воробьевское шоссе, улица Косыгина и с финишем на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Власти сообщили, что проведение такой акции невозможно. Причина: скорость 20 км в час, с которой планируется пустить 100 автомобилей, создаст помехи в движении как общественного наземного городского транспорта, так и экстренных городских служб. Это нарушит права других горожан, не участвующих в демонстрации. Кроме того, в месте старта автоколонны нет площадки, которая могла бы вместить такое количество машин.