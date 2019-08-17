Самолет вернулся в Хабаровск из-за сигнала о неисправности двигателя

Самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии" через час после взлета вернулся в аэропорт и совершил экстренную посадку, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В ходе инцидента никто не пострадал. На борту находилось 13 пассажиров, из которых трое - несовершеннолетние.

Рейс вылетел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Когда борт находился в воздухе, сработала система оповещения о неисправностях двигателя.

Командир воздушного судна принял решение возвратиться в аэропорт отправления.

По факту авиаинцидента началась проверка нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.