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17.08.2019 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Решение о вывозе А321 с кукурузного поля примут 19 августа

Текст: Юлия Резникова

Решение о транспортировке самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, будет принято 19 августа. Об этом сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"В понедельник будет все ясно. Работает комиссия Airbus, владельцы двигателя CFM и наши специалисты", - сказал Скуратов.

Фото: ТАСС
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Как сообщила авиакомпания в официальном аккаунте в Instagram, воздушное судно охраняется Росгвардией, посторонних и мародеров на месте происшествия нет.

"Некоторые СМИ распространяют ложную информацию о том, что самолет "Уральских авиалиний", вынуждено севший в поле 15 августа, подвергся мародерским атакам. Авиакомпания официально опровергает эту информацию", - говорится в сообщении.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.

По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица УрФО Свердловская область Екатеринбург ЦФО Московская область Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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