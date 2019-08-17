В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

В перинатальном центре города Уральска произошел уникальный случай. 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Дочь родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился сын, сообщает министерство здравоохранения республики.

По оценкам специалистов, столь необычный случай объясняется анатомической особенностью организма женщины. В таких случаях шансы на рождение ребенка равны 1 на 50 миллионов.

Тем не менее, благодаря профессионализму врачей клиники роды прошли успешно. Девочка появилась на свет весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра, вес сына - 2,9 килограмма, его рост - 50 сантиметров, отметили в минздраве Казахстана.