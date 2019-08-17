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В Москве госпитализирован актер криминальных сериалов Александр Числов

Новости
    17.08.2019, 13:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Советский и российский актер Александр Числов, зрителю знакомый в основном по эпизодическим ролям в криминальных сериалах, экстренного госпитализирован в Москве.

При этом известно, что артист только недавно выписался из больницы.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Как передает 5-tv.ru, 54-летнему Числову стало плохо дома, а прибывшие на вызов медики "обратили внимание на нарушение дыхания у актера". И доставили его в госпиталь с подозрением на пневмонию.

Александр Числов родился в 1964 году в Грозном. В 1982-м семья перебралась в Москву, где Александр окончил театральную студию. Сниматься начал в тогда же - в восьмидесятые.

В закромах актера порядка 150 ролей, среди которых работы в картинах и сериалах "Кровавая барыня", "Профиль убийцы", "Участок" и "Заколдованный участок", "Инквизитор", "Легенда №17", "Самый лучший фильм", "Телохранительница" и "Телохранитель", "МУР есть МУР", "Петербургские тайны", "Воровка", "Каменская", "Облако-рай".

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