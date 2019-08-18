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18.08.2019 12:20
Рубрика: В мире

Япония помогла российской астрофизической лаборатории обойти санкции США

Текст: Константин Волков
Когда принадлежащая американскому гражданину компания отказалась поставлять углеволокно для российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), на выручку пришли японцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора Физического института РАН Ларису Лихачеву.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее, по ее словам, углеволокно для проекта поставляла британская компания. Однако затем ее приобрели американские владельцы, которые вместо необходимых материалов присылали "теплые письма". Тогда Физический институт обратился к японской корпорации Sumitomo. Она выдала лицензию на продажу углеволокна НИИ космических и авиационных материалов (НИИКАМ), который делает композиционный полуфабрикат (препрег), пропитывая панели из углеволокна связующим составом собственной разработки. Затем препрег поступает создателям астрофизической обсерватории, которые создают из него высокоточные панели по своим технологиям. Кроме того, американская сторона создает сложности и с поставкой микросхем, отмечает Лихачева.

При этом она отметила, что некоторые западные компании, понимая, что речь идет о мирном исследовательском проекте, соглашаются продать для него оборудование. Так, например, немецкая Siemens после года разбирательств поставила Физическому институту контактно-измерительный прибор, проводящий измерения с точностью до двух микрон.

Фото: @welt/twitter.com
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"Миллиметрон" ("Спектр-М") - космическая обсерватория, работающая в миллиметровом и инфракрасном диапазонах с использованием криогенного телескопа. Работая и в одиночном режиме, и в связке с наземными обсерваториями, "Миллиметрон" позволит исследовать черные и белые дыры, кротовые норы, пульсары, реликтовое излучение, понять структуру Вселенной на заре ее возникновения. Как рассказал ранее в интервью изданию "Троицкий вариант" один из разработчиков, профессор Дмитрий Новиков, научная программа проекта "Миллиметрон" включает три основных направления исследований: физические процессы в ранней Вселенной, исследование активных ядер галактик и происхождение жизни во Вселенной. Одной из основных и по сути прорывной задачей "Миллиметрона", по словам Новикова, в режиме одиночного зеркала станет обнаружение искажений в спектре реликтового излучения. Телескоп должен попытаться обнаружить отклонения этого спектра от спектра черного тела. Такие исследования впервые дадут ученым возможность заглянуть в "невидимую" часть нашей Вселенной в эпоху до рекомбинации, когда наш мир был непрозрачным для излучения. Телескоп может позволить проверить гипотезу существования кротовых нор. Он сможет исследовать структуры магнитных полей вблизи гипотетических входов кротовых нор и возможные истечения материи из этих областей.

Ожидается, что "Миллиметрон" может быть запущен после 2025 года (изначально предполагалось, что его отправят в космос в 2019 году, но из-за секвестра Федеральной космической программы старт был перенесен). Рабочая орбита телескопа находится в точке Лагранжа на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли.

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