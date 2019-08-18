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18.08.2019 14:46
Рубрика: Спорт

Миочич нанес поражение Кормье и стал чемпионом UFC в тяжелом весе

Текст: Максим Домчев

Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич победил нокаутом в четвертом раунде своего соотечественника Дэниела Кормье и вернул себе титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории (свыше 93 килограммов).

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Этого боя ждали довольно долго. Ранее Кормье добился победы над Миочичем и лишил его титула. Для пожарного из Кливленда этот бой стал шансом взять реванш. Так получилось, что за последнее время Кормье сблизился с другим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, с которым они тренировались вместе. И одним из тех, кто болел за чемпиона в этот вечер, был Нурмагомедов.

Поначалу бой складывался по сценарию Кормье. Он превосходил Миочича и уверенно вел поединок, однако в четвертом раунде соперник потряс чемпиона ударом по печени, а затем набросился и начал добивать. Рефери остановил поединок, а Миочич получил титул обратно.

После поражения Кормье был крайне огорчен, но получил поддержку от Нурмагомедова. "У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион. Ты уже доказал, что ты один из лучших, кто когда-либо выходил в октагон", - написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Фото: Harry How/Getty Images
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Сам 40-летний Кормье пока не решил, уходить ли ему из спорта или побороться за титул в дальнейшем.

"Я не слушал указаний тренеров. Они уговаривали меня больше бороться. Я не делал то, что тренировал. Я чувствую, что подвел свою команду. Я попадал по Миочичу, видел, что удары оставляют след на нем. Я ожидал, что бой будет долгим, но не получилось. Завершение карьеры? Мы часто принимаем решения на эмоциях, а я не хочу быть таким парнем", - цитирует Кормье ESPN.

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