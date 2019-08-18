Netflix снимет сериал про американского шпиона Элвиса Пресли

Потоковый сервис Netflix заказал рассчитанный на взрослую аудиторию комедийный анимационный сериал Agent King, представляющий "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли в не совсем привычном свете. Хотя и не сказать, что внезапном.

Как сообщает Variety, шоу расскажет об Элвисе как о шпионе, секретном агенте спецслужб, для которого музыкальная карьера служила лишь прикрытием.

О том, как это все может выглядеть, вообразить, в принципе, не сложно, поскольку шоураннером проекта выступил Майк Арнольд, создатель пародийного шпионского мультсериала "Арчер".

Что немаловажно - Присцилла Пресли, вдова "короля", возьмет на себя функционал продюсера. Наряду с дизайнером Джо Варватосом.

При этом вдова пышет энтузиазмом и благодарит Netflix и Sony Animation за возможность "показать Пресли таким, каким его еще не видели". Предлагая учесть, что в детстве Элвис мечтал стать супергероем и бороть зло.

Даты премьеры пока нет. Кто на озвучке персонажей - тоже пока неизвестно.

"Король" умер 16 августа 1977 года на 43-м году жизни от сердечного приступа. Чему виной - злоупотребление препаратами.