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Представитель Шатунова назвал скандал вокруг "Белых роз" кошмарным сном

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    18.08.2019, 14:14
Текст:   Олег Усков

Представитель советского, российского певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов прокомментировал шокировавшее поклонников артиста заявление создателя "Ласкового мая" Андрея Разина.

Согласно репликам продюсера, прозвучавшим в его Instagram, Шатунов отказался исполнять прославленные "Белые розы", "Седую ночь" и еще почти три десятка песен "Мая", и в целом "отрекся" от группы.

По словам Кудряшова, ситуация совершенно противоположная: это Разин, будучи правообладателем, запретил Шатунову исполнять песни "Ласкового мая" "по неизвестным причинам".

При этом, как подчеркнул представитель Юрия, изначально Разин заявлял, что за незаконное использование репертуара "Мая" будет преследовать по всей строгости закона, но для Шатунова сделал исключение.

Фото: United States Government
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Со слов представителя Юрия, переданных "Вечерней Москвой", свой пост Разин разместил "ни с того ни с сего". "Включил компьютер, прочитал и не поверил глазам. Я не знаю, почему он это сделал", - делится пережитым Кудряшов. Предположив, что продюсеру, возможно, "не хватает пиара".

Представитель настаивает, что Шатунов не отказывался от песен, исполненных им в составе "Ласкового мая" и далее - в сольных концертных программах. В то время как Разин расшифровки своей эскападе не дает.

По мнению Кудряшова, происходящее похоже на какой-то дурной сон.

Что до Разина, то его помощники прокомментировать инцидент изданию внятно не смогли. Он лишь передал: "Все будет хорошо. Для обеих сторон так или иначе все к лучшему!" - туманно процитирован продюсер.

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