У попавшего в ДТП в Москве туристического автобуса нашли 30 штрафов

У туристического автобуса, попавшего в аварию на востоке Москвы в воскресенье, найдено 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщается в Twitter "Московского транспорта".

В сообщении говорится, что штрафы были получены за превышение скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения. Также отмечается, что в аварии виноват водитель автобуса 1972 года рождения, который оказался гражданином Молдовы. Пока это предварительная информация.

Ранее в ЦОДД сообщили, что ДТП произошло в районе пересечения шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. В результате аварии никто не погиб. При этом сам экскурсионный автобус оформлен на частное лицо.

По информации информагентства РИА Новости, 19 пострадавших в результате ДТП (из них двое детей) были доставлены в столичные больница, их жизни ничего не угрожает.

После аварии на шоссе Энтузиастов возникла небольшая пробка в сторону центра. К настоящей минуте движение на этом участке свободно.