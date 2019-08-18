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18.08.2019 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У попавшего в ДТП в Москве туристического автобуса нашли 30 штрафов

Текст: Иван Пышечкин

У туристического автобуса, попавшего в аварию на востоке Москвы в воскресенье, найдено 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщается в Twitter "Московского транспорта".

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В сообщении говорится, что штрафы были получены за превышение скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения. Также отмечается, что в аварии виноват водитель автобуса 1972 года рождения, который оказался гражданином Молдовы. Пока это предварительная информация.

Ранее в ЦОДД сообщили, что ДТП произошло в районе пересечения шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. В результате аварии никто не погиб. При этом сам экскурсионный автобус оформлен на частное лицо.

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По информации информагентства РИА Новости, 19 пострадавших в результате ДТП (из них двое детей) были доставлены в столичные больница, их жизни ничего не угрожает.

После аварии на шоссе Энтузиастов возникла небольшая пробка в сторону центра. К настоящей минуте движение на этом участке свободно.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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