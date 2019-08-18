У попавшего в ДТП в Москве туристического автобуса нашли 30 штрафов

У туристического автобуса, попавшего в аварию на востоке Москвы в воскресенье, найдено 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщается в Twitter "Московского транспорта".
В сообщении говорится, что штрафы были получены за превышение скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения. Также отмечается, что в аварии виноват водитель автобуса 1972 года рождения, который оказался гражданином Молдовы. Пока это предварительная информация.
Ранее в ЦОДД сообщили, что ДТП произошло в районе пересечения шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. В результате аварии никто не погиб. При этом сам экскурсионный автобус оформлен на частное лицо.
По информации информагентства РИА Новости, 19 пострадавших в результате ДТП (из них двое детей) были доставлены в столичные больница, их жизни ничего не угрожает.
После аварии на шоссе Энтузиастов возникла небольшая пробка в сторону центра. К настоящей минуте движение на этом участке свободно.
ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9— Московский транспорт (@DtRoad) August 18, 2019