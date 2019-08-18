Власти Москвы уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

В больницы Москвы доставлены в больницы после крупной аварии с автобусом, передает ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Среди пострадавших - двое детей, остальные - взрослые. В основном они, по предварительным данным, - граждане Китая. Угрозы их жизням нет. В общей сложности пострадали 29 человек, многим из них помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Ранее "РГ" сообщала, что туристический автобус врезался в столб на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. Причины аварии выясняются. Судя по видео с места ДТП, шофер не смог затормозить перед светофором.