Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.08.2019,  
18:47
Текст:  Антон Валагин

Для Беларуси собрали сверхманевренные истребители

Первые два сверхманевренных истребителя Су-30СМ для ВВС Беларуси сфотографировали на авиазаводе Иркутске во время торжеств по случаю 85-летия предприятия.

Первый из них - с бортовым номером "01 красный" и опознавательными знаками ВВС Республики Беларусь был замечен в ангаре. На открытой стоянке находился второй самолет в той же окраске, но без опознавательных знаков и бортовых номеров. Предположительно, заводской номер машины 10МК5 1608, пишет bmpd. Согласно данным forums.airforce.ru, первый истребитель поднялся в небо 3 марта 2019 года, второй - 13 марта.

Контракт на поставку Беларуси четырех новых истребителей Су-30СМ был подписан в 2017 году, все самолеты республика должна получить до конца 2019 года. А к концу следующего года Беларуси планируется передать 12 истребителей этого типа.

Су-30СМ - тяжелый двухместный истребитель завоевания господства в воздухе. Благодаря двигателям с управляемым вектором тяги машина обладает сверхманевренностью, а мощная РЛС с фазированной антенной решеткой позволяет ей подсвечивать цели для ведомых истребителей. В ходе учебных боев Су-30 продемонстрировал превосходство над американскими F-15 и F-16, а также перспективным европейским истребителем Eurofighter Typhoon.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
истребители
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры 02:40
В Заполярье летчики морской авиации обнаружили "вражеские" подлодки 16.08.2019
Американцы включили Су-57 в топ-5 лучших военных самолетов России 12.08.2019
Беларусь
Видео: Ракетоносец Ту-22 показал эффектный трюк над Минском 07.07.2019
Рассекречены данные о белорусских партизанах 1941 -1944 годов 04.07.2019
ВВС
Советские системы ПВО замечены на Аляске 15.08.2019
ВВС США сообщили о взрыве в космосе 15.08.2019