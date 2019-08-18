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18.08.2019,  
11:14
Текст:  Антон Валагин

Новая подлодка РФ вышла в море на испытания

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" - первая субмарина серии из шести кораблей для Тихоокеанского флота, - вышла на заводские испытания в Балтийское море.

Фото: Министерство обороны РФ
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- Во время ходовых испытаний будет проверена работа ряда корабельных систем, включая связь и гидроакустикву, - сообщили в Минобороны РФ.

"Петропавловск-Камчатский" построен в Санкт-Петербруге по улучшенному проекту 636.3 "Варшавянка". Адмиралтейские верфи заключили с Минобороны контракт на создание для ТОФ к 2022 году шести субмарин этого типа. Переданные ранее Черноморскому флоту подлодки проекта показали на практике свою надежность и эффективность, отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на совещании в Адмиралтействе.

Модернизированные подлодки "Варшавянка" способны развивать под водой скорость до 20 узлов и нырять на 300 метров, Сочетание малошумности, передовой системы обнаружения целей и дальнобойных крылатых ракет обеспечили субмаринам мировой приоритет в своем классе. В НАТО модернизированные "Варшавянки" прозвали "Черными дырами" из-за их скрытности.

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