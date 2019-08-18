Сухогруз с пшеницей сел на мель около Ростова-на-Дону

Сухогруз "Волгодон 5038" с пшеницей на бору сел на мель в Азовском районе Ростовской области. ЧП произошло около девяти часов утра на Шматовском перекате.

Обошлось без осложнений. Как сообщили в региональном управлении МЧС, судовой ход не был перекрыт. Водотечности и розлива нефтепродуктов нет, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас на месте работает шлюзовой буксир, который аккуратно вытащит судно на воду.

Стоит добавить, что Ростовская область является крупнейшим экспортером сельхозпродукции из России. Сейчас, в разгар уборки зерна, темпы отгрузки зерна традиционно на самом высоком уровне.