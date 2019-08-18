В Екатеринбурге на Дне города показали восстановленный "Москвич" Шахрина

Екатеринбург с размахом отметил День города. По традиции торжественные мероприятия начались в 11.00 с поднятия праздничного флага.

В связи с проведением в 2019-м в России Года театра флаг культурной программы внесли актеры и актрисы ведущих театров, а чести поднять его удостоились преподаватели Екатеринбургской детской школы искусств № 4 "Арт-созвездие" Антон Левин и Регина Камалова.

На площади у здания ККТ "Космос" прошел IV Фестиваль танцующих людей #DANCEKB - самый яркий проект Екатеринбурга для людей, не представляющих свою жизнь без движения. В этом году фестиваль вновь собрал представителей всех танцевальных стилей и направлений - хип-хопа, вог, фламенко, хауса, krump, allstyles, breaking…. Своим танцевальным пространством они сделали всю территорию города.

На одной из фестивальных площадок, Historydance, ее гости смогли совершить путешествие во времени. Специалисты по изучению социальных танцев XVI - XX веков из Клубов исторических танцев продемонстрировали, как танцевали в давние времена, рассказали о моде и этикете тех лет. Все желающие смогли почувствовать себя Наташей Ростовой или Пьером Безуховым на первом балу.

Для детей городские власти подготовили три большие площадки. На Октябрьской площади работала Лаборатория уличного искусства Картонии. Гостям показали способы преображения окружающего мира с помощью картона и других подручных средств. Семейная мастерская предлагала всем желающим участвовать в создании костюмов и масок, а вечером уличный театр Картонии принял участие в карнавальном шествии фестиваля уличных театров "ЛицА УлиЦ".

Весь день в центре Екатеринбурга шел концерт: перед горожанами выступили группа "Чайф", кавер-группы, ведущие программы "Орел и решка", "Ромарио". Традиционно на "Городской свадьбе" среди молодоженов разыграли главный приз - однокомнатную квартиру.

Одними из наиболее зрелищных проектов Дня города стали международный фестиваль духовых оркестров и выставка ретроавтомобилей.

Неистовые ритмы барабанов, изящество мажореток, блеск и звенящая медь духовых оркестров - все это увидели екатеринбуржцы и гости уральской столицы на площади 1905 года. Яркие выступления представили виртуозы корпуса швейцарских барабанщиков "Маджестик" из Цюриха, тирольского оркестра из города Унттерлангкампфен, духового оркестра правительства республики Тыва (единственного конного духового оркестра в России), оркестра "Уралбэнд" из Екатеринбурга, муниципального духового оркестра имени Михаила Борисова из Асбеста, шоу барабанщиц "Династия" из Екатеринбурга.

А на выставку ретроавтомобилей на проспекте Ленина прибыли лучшие коллекционные машины отечественного, европейского и американского производства, например, микроавтобус "Старт", известный по кинофильму "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Музей автомобильной техники УГМК впервые продемонстрировал новинку своей коллекции - Citroen ID19 1965 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский передали лидеру группы "Чайф" Владимиру Шахрину "Москвич-401" 1954 года выпуска, который когда-то принадлежал деду музыканта.

Тот купил авто, когда его списали из парка скорой помощи. Шахрин в молодости ездил на "Москвиче" по Свердловску. В 1994 году машина пропала. Через много лет сын последнего владельца сообщил об утерянном раритете.

Шахрин отдал машину мэру Екатеринбурга. Александр Высокинский, который известен увлечением ретроавтомобилями, пообещал "потихоньку восстановить" "Москвич".

По давней традиции День города завершился дискотекой и праздничным фейерверком на акватории городского пруда.