Видео: В Портленде задержаны не менее 13 человек

В Портленде (штат Орегон, США) полиция задержала не менее 13 человек, в том числе 11 взрослых и двоих несовершеннолетних, в ходе демонстраций ультраправых и их противников. Об этом сообщает издание Oregon Herald.

Согласно заявлению полиции Портленда, на время демонстрации пришлось мобилизовать весь имеющийся наличный состав. Обыски участников проводились непосредственно перед началом демонстрации. В ходе проверок полиция изъяла противомедвежий спрей, металлические и деревянные шесты, ножи, электрошокер.

В демонстрации приняли участие порядка 1200 человек, как ультраправые Proud boys (Гордые ребята), выступающие с позиций супремасизма, так и их противники - "Антифа".

Президент США Дональд Трамп уже написал в своем Twitter, что он "серьезно задумался о том, чтобы признать "Антифа" террористами".

Противостояние ультраправых и антифашистов продолжается в Портленде уже почти месяц. Город превратился в арену противостояния двух лагерей, куда съезжаются их сторонники со всей страны.