Как отмечается в комментарии, вот уже два месяца силы, желающие разрушить Сянган, устраивают уличные беспорядки, причиняя огромный социально-экономический ущерб, в том числе и репутационный. Сянган находится в критической точке, и каждая минута важна для его будущей судьбы.

От штурма комплекса Законодательного совета, осады ведомств центрального правительства, надругательств над национальным флагом и оскорбления гимна до атаки на штаб-квартиру Главного управления полиции Сянгана, нападения на полицейских с опасными предметами и оружием, от блокады дорожного движения и создания помех для граждан, направляющихся в офисы, школы и больницы, до парализации работы аэропорта, беспорядков, оскорблений, нападений на туристов - экстремисты и сепаратисты, прикрывающие свои личины масками, преступили все разумные пределы закона, морали и гуманности.

Жестокие насильственные действия продемонстрировали склонность к скатыванию в терроризм и создали угрозу для процветания и стабильности Сянгана, безопасности жизни и имущества его жителей.

Наступил момент важнейшего выбора. Спасти принцип "одно государство, два строя" или же потворствовать тем, кто хочет подорвать его. Защитить Сянган или же позволить ему скатиться в бездну. Отстоять закон и порядок или пойти по пути насилия и зла.

В этот момент все добропорядочные жители Сянгана не могут оставаться в стороне, соглашаясь с насилием: "Сянган не может больше терпеть! Против насилия! Конец всех беспорядков!".

Все большее число жителей Сянгана прервали свое молчание и смело выступили на стороне правосудия. Добропорядочные жители Сянгана жаждут возвращения спокойствия, стремятся к долгосрочному миру, развитию и процветанию. Тем временем участники беспорядков в агонии страха переходят ко все более безумным актам насилия. Но вскоре этому будет положен конец. И они, и их не имеющие понятия о морали и человечности хозяева это прекрасно понимают. Правительство и народ едины как никогда, беспорядки сгинут в той же бездне, откуда они появились.