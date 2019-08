Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации

N п/п Дата включения сведений в Перечень Наименование, а также место нахождения и (или) номер счета иностранной организации

1 27.12.2018 Victory 777 N.V., Curacao, Willemstad, E-Commerce Park Vredenberg

2 29.01.2019 BALTSPORT N.V., Curacao, Van Engelenweg 21 A

3 29.01.2019 NBWGS N.V., Curacao, Heelsumstraat 51 E-Commerce Park

4 29.01.2019 Leon International Limited, Belize, Belize City, Mapp Street, #1

5 29.01.2019 PlayDOM B.V., Curacao, Kaya Raichard J. Beaujon Z/N

6 29.01.2019 Techinfusion Limited, 235 Main Street heritage House, 2 floor, Gibraltar

7 29.01.2019 Pomadorro N.V., Curacao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park

8 29.01.2019 B.P.M. Services B.V., Curacao, Dr. M.J. Hugenholtzweg Z/N UTS Building

9 29.01.2019 Boss Gaming Group N.V., Curacao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park

10 29.01.2019 Best Entertainment Technologies Ltd N.V., Curacao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park

11 29.01.2019 RR Investments N.V., Curacao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park

12 29.01.2019 The Toto N.V., Curacao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park

13 29.01.2019 Cozmobet N.V., Curacao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park

14 29.01.2019 HALMFORS TRADING LIMITED, Stasinou & Agias Elenis, 2, STASINOS BUILDING, 6th floor, 1060, Nicosia, Cyprus

15 29.01.2019 Betcity Network N.V., Curacao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park

16 29.01.2019 Pari-Match N.V., Curacao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park

17 30.01.2019 RADON B.V., Curacao, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 29

18 25.06.2019 Netgame Entertainment N.V., Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Curacao

19 25.06.2019 Bonnal LTD, Chirosima 2, Levanta Court, Block A, 1st floor, Flat/Office 101,3055, Limassol, Cyprus

20 25.06.2019 Planet of Bets Entertainment B.V., E-Commerce Park Vredenberg, Curacao

21 25.06.2019 2Go Enterprises N.V., Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Curacao

22 25.06.2019 TROPICAL GAMING LLC, 75 METERS SOUTH FROM THE SOUTHERN SIDE OF CLINICA CATOLICA, SAN JOSE-GOICOECHEA, COSTA RICA

23 25.06.2019 Castigat Investments Limited, 79 Spyrou Kyprianou Ave, Protopapas Bldg, 2nd floor, office 21,3076, Limassol, Cyprus

24 25.06.2019 Vavada Ltd, 35,5th Floor, Office 17, Achaion Street, 1101, Nicosia, Cyprus

25 25.06.2019 DISCREET HOLDINGS INC, Republic of Panama, Panama city, Samuel Lewis Avenue and 58th Street, ADR Building, 13th Floor

26 25.06.2019 Probe Investments Limited, Suite 109, Level 4, Sir William Reid Street, Gzira, Malta

27 25.06.2019 WAYONE LIMITED, Lykourgou 38, Athienou, 7600, Larnaca, Cyprus

28 25.06.2019 SHAMOO HOLDING LIMITED, Stasinou 1, MITSI BUILDING 1,1st floor, Flat/Office 4, Plateia, Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus

29 25.06.2019 Panbet Curacao N.V., Van Engelenweg 23, Curacao, Kingdom of the Netherlands

30 25.06.2019 Livestream Ltd, Arch. Makariou III Avenue, 42E, Matina Building, Office 303,1065 Nicosia, Cyprus

31 25.06.2019 JocSolutions Limited, Suite 51, Victoria House, 26 Main St., Gibraltar GX11 1AА

32 25.06.2019 MOMUS2006 LP, 35/3 Buchanan street, Edinburgh, United Kingdom, EH6 8RB

33 25.06.2019 AVEIA LTD, 2nd Floor 507 Green Lanes Haringey London England N4 AL

34 08.07.2019 Essential Corporation L.P., Office 29, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, Republic of Ireland

35 08.07.2019 Starbet N.V., Heelsumstraat 51, Curacao

36 08.07.2019 Winlinebet Sociedad De Responsabilidad Limitada (Winlinebet SRL), Costa Rica, Heredia, San Rafael, 50 meters east, 10 south, 175 meters east from restaurant Oasis

37 08.07.2019 Marikit Holdings Ltd, Chrysanthou Mylona, 12, Harmonia building, block 1,1st floor, Flat/Office 15,3030, Limassol, Cyprus

38 08.07.2019 Tutkia Ltd, Aristofanous 219, Mauros Court 140, flat/Office 202, Strovolos, 2038, Nicosia, Cyprus

39 08.07.2019 ATTIVATA HOLDING LTD, Griva Digeni, 87-89 Nicolaou & Zavos Center, 1st FL, Flat/Office 101, P.C.3101, Limassol, Cyprus

40 10.07.2019 Efusoft Malta limited, Suite A, Triq Mater Boni Consilii Paola PLA 1610, Malta

Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации

N п/п Дата внесения сведений в Перечень Наименование, а также место нахождения и (или) номер счета иностранной организации

1 29.01.2019 Ledonford Limited, 3 Athinodorou Street 2025, Nicosia, Cyprus

Информация предоставлена ФНС России