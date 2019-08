Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года.)

4925. Видеозапись "В память скромному герою", продолжительностью около 4 минут 05 секунд, начинающаяся со слов: "Право решать, право быть не таким как все", заканчивающаяся словами: "Россия будет русской или безлюдной, попробуйте отнять ее у меня" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 29.05.2019);

4926. Музыкальная композиция исполнителя "СС-18" под названием "Утром встает" продолжительностью 1 минута 56 секунд (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 28.05.2019);

4927. Видеозапись и идентичная ей аудиозапись (музыкальное произведение) "Песня про Русских скинхедов" (также известные под названием "Песня про скинхедов") исполнителя Артема Чухрая, продолжительностью 02 минуты 02 секунды, начало песни: "Эй, чеченец, оглянись некуда бежать, у меня в руке зажата финки рукоять..." и окончание: "Не дадим мы черным тварям Русь завоевать, будем в битвах за друг друга до конца стоять" (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 07.06.2019);

4928. Видеозапись: "Мы мечтали о чем то великом - Леон Дегрель", продолжительностью около 2 минут 27 секунд, начинающаяся со слов: "Оглядываясь назад", заканчивающаяся словами: "За что мы боролись" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 06.06.2019);

4929. Книга в мягком переплете "Шура в Башкортостане" автор Хайбуллин Ишмурат, 105 с, не содержащая каких-либо выходных данных (не указано издательство, год издания и тираж), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 03.04.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 19.06.2019);

4930. Аудиозапись под названием "Банда Москвы - Россия для русских, Москва для москвичей" продолжительностью 2 минуты 46 секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами "Череп бритый, кастет и бита...Погоним...", имеющая следующий припев "Давай, гуляй и пиво пей. И не забудь позвать друзей! Давай, гуляй и пиво пей. Пойдем на рынок мочить..." (решение Заволжского районного суда г. Твери от 06.06.2019);

4931. Аудиозапись под названием "Банда Москвы - Я БРИТЫЙ И ЗЛОЙ!!!", продолжительностью 3 минуты 11 секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами "Я хожу по улицам с бритой головой...Я...злой!", имеющая следующий припев "Я бритый и злой Не встречайся со мной, Я бритый и злой...все пора вам домой" (решение Заволжского районного суда г. Твери от 06.06.2019);

4932. Музыкальная композиция аудиозапись формата MPEG Audio под названием "А.С.А.В. - Мусора - "нецензурная лексика"", длительностью 3 минуты 31 секунда, начинающаяся со слов на русском языке и аббревиатуры на английском языке "Агитация рекордз... А.С.А.В (на английском языке повторяется 4 раза)...Менты нам не братья. Понятно, приятель...", заканчивается словами на русском языке "...На секторах даже в черных дворах Руки в стойку. Вперед! На! На! На! На!... ", имеет припев на русском и английском языках: "Аll cops are bustards. Мусора, "нецензурная лексика", "нецензурная лексика". All cops are bustards. Средний палец с..кам красным. All cops are bustards. Бей ногами это мясо. All cops are bustards. All cops are bustards" (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 05.06.2019);

4933. Видеозапись "Путин публично, на собрании евреев признался в том, что он еврей", продолжительностью 02 минуты 15 секунд (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019);

4934. Видеозапись "Адольф Гитлер: "Жиды - это Сатанинская Власть", продолжительностью 07 минут 04 секунды, начинающаяся со слов "В особенности это была борьба" и заканчивающаяся словами "На следующую тысячу лет" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019);

4935. Видеозапись "Новые "Протоколы сионских мудрецов" (Ульям Пирс)", продолжительностью 17 минут 28 секунд, начинающаяся со слов "Вы задавались вопросом почему евреи" и заканчивающаяся словами "Да здравствует мощь торжествующего Сиона!" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019);

4936. Видеозапись "Адольф Гитлер - Величайшая НЕРАССКАЗАННАЯ История - ТРЕЙЛЕР", продолжительностью 12 минут 26 секунд, начинающаяся со слов "Победители пишут историю" и заканчивающаяся словами "Я восстал против банка (слово зачеркнуто) жида!" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019).

Список предоставлен Минюстом России