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Фото: сын Валерии втайне от родителей женился в Швейцарии

Новости
    19.08.2019, 11:23
Текст:   Олег Усков

24-летний Артемий Шульгин, старший сын певицы Валерии, секретно женился. Об этом KP.RU рассказал его отчим, продюсер Иосиф Пригожин.

По словам Пригожина, своими планами на брак Артемий поделился на недавнем пятидесятилетии продюсера.

"Мы тогда подумали с Лерой, что он шутит", - признается Пригожин. Но все оказалось серьезно: в прошлом месяце молодой человек женился на своей девушке Наташе.

"Тема вместе с ней учился в школе в Швейцарии и в университете. А потом ребята взяли и тайно расписались в Монтре", - сообщает Пригожин. Добавив, что хоть "Тема уже давно и не живет за счет родителей", но сам пока не готов профинансировать большой праздник - "поэтому свадьбы пока не было, только регистрация".

Наташа - из Новокузнецка, но уже много лет живет в Швейцарии.

"Мы не знали, что у них с Темой отношения. Но нам она всегда очень нравилась", - заверил продюсер. Вспомнив, как Валерия однажды сказала сыну, показав на Наташу: "Вот такая тебе нужна жена!". При этом родители и не подозревали, что молодые люди уже встречаются.

"25 августа Теме исполнится 25 лет. Там соберутся все родственники, отметим заодно и свадьбу сына", - пообещал продюсер.

Отец Артемия - продюсер Александр Шульгин. Парень закончил престижный Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли - с отличием и с тремя дипломами ("Бизнес-менеджмент", "IT-технологии" и "Саунд-дизайн"). Сейчас Артемий возглавляет в Монтре музыкальную компанию The Hana Road Music Group.

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