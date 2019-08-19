Пермский альпинист спас из-под лавины украинку в горах Киргизии

Оперативные и смелые действия россиянина позволили спасти жизнь украинской альпинистке, которую накрыла снежная лавина на склонах пика Победы в Киргизии. Об этом "РГ" сообщили свидетели произошедшего.

Инцидент произошел на рассвете 11 августа в одном из горных лагерей. Группа альпинистов из разных стран совершала акклиматизационный выход, чтобы затем попытаться организовать штурм труднодоступного пика Победы высотой 7439 метра. На высоте 6100 метров было принято решение встать на ночевку, на следующий день планировался спуск и отдых в базовом лагере.

По причинам личного характера следовавшая в составе одной из групп 35-летняяя украинская альпинистка по имени Елена расположилась немного в стороне от общего лагеря на склоне, который был лавиноопасным. Несмотря на предупреждения других альпинистов, женщина отказалась менять место для палатки.

Примерно в 4 часа утра сошла небольшая лавина, которая накрыла палатку с украинкой. Женщина оказалась полностью под снегом. По счастливой случайности шум схода лавины услышал находившийся в месте общей стояки пермский альпинист по имени Вадим. Выглянув из своей палатки, он увидел, что на месте, где находилась палатка с украинкой, теперь лишь снег. Он схватил лопату и стал немедленно раскапывать предполагаемое место нахождения альпинистки. После интенсивной работы он смог добраться до сломанной палатки и за ноги выдернул пострадавшую. К счастью, со времени схода лавины прошло немного времени, альпинистка была в шоке, но жива.

"Не знаю почему, но у меня было какое-то дурное предчувствие: я ожидал, что может произойти что-то плохое. Поэтому и спал плохо, постоянно ворочался. Лавина сошла достаточно тихо, но с характерным шелестом, который я услышал и решил выглянуть. Сразу понял, что произошло, и стал как сумасшедший до привкуса крови во рту раскидывать снег. Я понимал, что времени очень мало. Повезло, что успел. После этого стал будить и других. Многие же спали и ничего не слышали, так все тихо произошло", - рассказал Вадим "РГ".

Как выяснилось, это уже не первый случай, когда Вадим спасает людей в горах. Пару лет назад он помог альпинисту, который зацепился и замерзал на склоне недалеко от вершины Хан-Тенгри. "Не знаю, может это карма у меня такая что ли... Друзья шутят, что надо в спасатели идти", - с юмором сказал Вадим, который в Перми работает инструктором йоги.

Елена же после прибытия в базовый лагерь поблагодарила спасителя и первым вертолетом вылетела вниз, чтобы вернуться на родину.