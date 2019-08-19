Открыто движение контейнерного поезда Mылки - Суйфэньхэ - Харбин

Началась отправка контейнерных поездов по китайско-европейскому железнодорожному маршруту.

Пунктом отправления является станция Мылки в Хабаровском крае Российской Федерации. Данная транспортная линия проходит через станцию Хабаровск и другие пункты на российском Дальнем Востоке, пограничную портовую станцию Суйфэньхэ в КНР. После таможенного оформления состав следует на станцию Синьсянфан города Харбина.

Протяженность маршрута - 1379 километров, а время в пути - семь дней.

Инициатором первой контейнерной транспортировки товарных ресурсов по линии Mылки-Суйфэньхэ-Харбин, стартовавшей 12 августа, стало ООО "Компания по управлению цепочками поставок "Харбин Пэнцян". В дальнейшем железнодорожные рейсы будут осуществляться регулярно и бесперебойно. Намечено, что будет выполняться от двух до четырех таких в месяц.

Таким образом, в провинции Хэйлунцзян появился свой железнодорожный переход для пересечения границы на маршруте Китай - Европа.