В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса

Два инспектора отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Улан-Удэ спасли пассажиров загоревшегося маршрутного автобуса.

Возгорание произошло, когда транспортное средство находилось на остановке в районе площади Советов. Огонь начал быстро распространяться по днищу машины, но водитель не заметил этого и собирался ехать дальше. Сделать это ему помешали полицейские, которые вовремя заметили пожар.

"Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников патрульно-постовой службы была обеспечена безопасность пассажиров и других участников дорожного движения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители вывели из салона пассажиров и сообщили о возгорании в пожарно-спасательную службу. А после, не дожидаясь подмоги, сами сбили пламя огнетушителями.