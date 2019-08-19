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19.08.2019 06:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

Текст: Ольга Журман

По данным Примгидромета, днем 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке Приморского края ожидаются сильные дожди. Они будут вызваны влиянием активных фронтальных разделов.

Фото: iStock
Гидрометцентр передал новое предупреждение о непогоде для Приморья

На юго-востоке и востоке края дожди будут ливневыми, выпадет от 15 до 45 миллиметров осадков за 12 часов и менее. В отдельных районах - до 50 миллиметров. Не исключены местами грозы и ветер 15-20 метров в секунду.

Вновь могут сформироваться паводки на реках. Прогнозируются подъем уровня воды, подтопление дорог, низководных мостов, сельскохозяйственных земель.

Названы наиболее паводкоопасные районы Приморского края: Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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