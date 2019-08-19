Осужденному пермяку прибавили срок за оскорбление судьи

Пермяку, осужденному на 18 лет за преступление, связанное с наркотиками, добавили срок и оштрафовали. Об этом сообщили в краевом СК.

Еще в 2017 году мужчину осудили за наркопреступление. Он остался недоволен решением судьи и недолго думая, написал ему письмо, где употребил в его адрес выражения, считающиеся оскорбительными.

Письмо дошло до адресата, и тот счел, что оно явно содержит в себе признаки преступления, предусмотренные статьей 297 УК РФ (неуважение к суду).

Расследование этого деяния было окончено недавно. После рассмотрения его в суде был вынесен приговор, согласно которому обидчивому пермяку было назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием десяти процентов в доход государства.

По совокупности приговоров, с учетом уже отбытого срока, окончательное наказание – 16 лет и 4 месяца колонии особого режима и штраф 400 тысяч рублей.