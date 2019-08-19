В Уфе полиция проверит видео, где мужчина стреляет по котенку

Полиция Уфы проводит проверку по факту видео, на котором мужчина из пневматического пистолета стреляет в котенка, спрятавшегося под припаркованной машиной.

Кадры опубликованы в соцсетях. После выстрела слышно мяуканье, далее животное, прихрамывая, убегает из-под машины. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, сообщение о факте жестокого обращения с животным поступило от уфимки. Занимается проверкой отдел полиции №10 Уфы.

Между тем человек, который стрелял в кошку, написал в социальных сетях, что в действительности все происходило не в Уфе, а на его даче, и что он просто защищал от неадекватного животного свою семью. По его словам, у кошки был лишай, она была агрессивной, возможно, бешеной. И постоянно пыталась забраться в дом, где находился грудной ребенок. Выгнать веником ее не удалось, так как она спряталась под машину.