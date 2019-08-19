Возможность пользоваться газом получили порядка 300 жителей села Орда

В селе Орда Пермского края состоялось открытие распределительного газопровода.

Участие в пуске газа приняли и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Сергей Посох, глава Ординского муниципального района Александр Мелёхин.

Теперь газ появился на улицах Заречной, Беляева, Падерной и Подгорной. Всего было проложено более пяти километров сетей, возможность подключения к газу получили 117 домовладений, в которых проживает порядка 300 человек.

Это уже второй этап газификации села Орда. На первом этапе, который был реализован в 2017 году, возможность подключения к газу появилась у 114 домовладений. На сегодня обеспеченность местных жителей газом составила 74 процента.

- Газовые трубы выведены к фасадам домов. Сейчас жителям необходимо подготовить свои дома и установить необходимое оборудование, - пояснил и.о. министра Александр Шицын.

Напомним, начиная с 2017 года газифицирован ряд улиц в селах Орда, Карьёво и Красный Ясыл. В 2019-2020 годах газификация Орды продолжится: в планах провести газ на улицу 8 Марта. Также газ появится в селе Медянка.

Газификация остается одним из приоритетных направлений деятельности краевого правительства. Губернатором Пермского края Максимом Решетниковым поставлена задача ежегодно обеспечивать подключение для семи-восьми тысяч домовладений. По словам главы региона, газ в доме повышает уровень комфорта жителей, поэтому важно сохранять темпы газификации и создать условия для проведения газа в наибольшее число домов.

В 2017-2018 годах в рамках реализации программы газификации в крае было построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 километров. В результате практически 13 тысяч домовладений получили возможность подключиться к газу. По сравнению с 2015 годом эта цифра выросла почти в шесть раз.

Важно отметить, что в Прикамье успешно реализуется механизм компенсации расходов на проведение газа в дома для социально незащищенных категорий населения. Компенсации предоставляются пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям с доходом менее двукратной величины прожиточного минимума.

Для получения субсидии необходимо с заявлением, договором о технологическом присоединении оборудования к газораспределительной сети и актами выполненных работ обратиться в органы социальной защиты по месту жительства, которые и занимаются определением нуждаемости.