Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.08.2019,  
16:17
Текст:  Николай Грищенко

"Суперграчи" прилетели: посадку Су-25СМ3 на грунт сняли на видео

В Ростовской области модернизированные штурмовики Су-25СМ3 сели на грунтовую взлетно-посадочную полосу. После пополнения боекомплекта и горючего звено самолетов поднялось в воздух и отбомбилось по целям на Кубани и в Крыму.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, полевой аэродром был развернут на одном из полей рядом с трассой М-4 "Дон".

Фото: tvzvezda.ru/
Появилось видео полета высотных истребителей Миг-31 в ближнем космосе

"Данные полеты необходимы для подготовки летчиков к посадке самолетов при отсутствии аэродромной сети, в том числе в сложных метеоусловиях", - отметили в ЮВО.

Отметим, на усовершенствованном штурмовике Су-25СМ3 стоит новая система наведения. Благодаря этому самолет может выполнять пуск ракет или сброс авиабомб, даже находясь на значительном удалении от цели или поражать ее из-за облаков. Известно также, что за счет применения более точных боеприпасов, новейшей электроники и бортового комплекса обороны "Витебск" у Су-25СМ3 почти вдвое по сравнению с базовой версией выросла боевая эффективность.

Кстати

Взлет и посадка Су-25СМ3 на грунтовой аэродром прошла в рамках двусторонних учений авиации. В них принимали участие более 100 самолетов и вертолетов, а также две тысячи военнослужащих.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Михаил Мокрушин/ТАСС
Для Беларуси собрали сверхманевренные истребители 18.08.2019
Видео: Дрон "Охотник" впервые взлетел в паре с истребителем 16.08.2019
Безжалостный рой: популярность дронов-камикадзе растет 15.08.2019
ВКС России
Фото: Сергей Птичкин
В Подмосковье женщины-танкистки получили награды 18.08.2019
Ракетоносцы ВКС России покинули Чукотку 16.08.2019
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие 16.08.2019
учения
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Новая подлодка РФ вышла в море на испытания 18.08.2019
В Заполярье летчики морской авиации обнаружили "вражеские" подлодки 16.08.2019
Советские системы ПВО замечены на Аляске 15.08.2019