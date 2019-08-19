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1 августа 2019 г. 17:00
"Родина"
Текст: Семён Экштут (доктор философских наук)
Родина - № 8(819)

Четыре украинских фронта Богдана Хмельницкого

Единственный советский орден с надписью на украинском языке учрежден по сценарию Александра Довженко
В год 365-летия воссоединения России и Украины редакция "Родины" ведет рубрику "Родичi Родины", которая напоминает читателям об общем и славном прошлом двух братских народов.
Орден Богдана Хмельницкого I степени. Фото: РИА Новости
Орден Богдана Хмельницкого I степени. Фото: РИА Новости

Автором креативной, как сказали бы сейчас, идеи об учреждении полководческого ордена Богдана Хмельницкого - в дополнение к орденам Суворова, Кутузова и Александра Невского - стал выдающийся деятель украинской культуры и известный советский кинорежиссер Александр Довженко.

Цепочка Довженко, Бажан, Хрущев, Сталин

Дума об ордене исподволь вынашивалась мастером и относилась к числу его заветных замыслов о постепенном формировании элементов украинской государственности. Уже не секрет, что Довженко осознавал себя мессией, призванным напомнить украинцам об их прошлом (об этом многие страницы его "Дневниковых записей", недавно изданных без купюр). И сценарий режиссера был многоходовым. Проявляя инициативу всякий раз, когда Красной армии предстояли наступательные бои по освобождению Украины, Довженко пытался донести свои сокровенные раздумья до Никиты Сергеевича Хрущева и через него воплотить их в жизнь.

"30.06.42. Попрошу Н.С. (Хрущева. - Авт.) организовать Украинскую армию, хотя бы Украинский корпус красного казачества "Запорожскую Сечь" с образцовой политчастью и выдающимися, заслуженными кадрами. Какое бы большое это имело значение политическое, какое сильное впечатление произвело бы это на народ во время наступления".

"02.07.42. Предложу Н.С. издать правительственный приказ о награждении наших орденоносцев землей или квартирами. К каждому ордену - гектар земли в селе или квартира в городе. Чем-то же надо спасать государство".

Александр Довженко. / РИА Новости

Летом 1943 года военный корреспондент Довженко готовил документальный фильм "Битва за нашу Советскую Украину". В разговоре с поэтом Миколой Бажаном он высказывает мысль об ордене Богдана Хмельницкого. Поэт занимал должность заместителя председателя Совнаркома Украинской ССР по вопросам культуры и искусства. Предстояли бои за освобождение Украины, и идея учредить орден в честь национального героя упала на благодатную почву. Бажан помог Довженко встретиться с Хрущевым, генерал-лейтенантом, членом Военного совета фронта и 1-м секретарем ЦК КП(б) Украины.

"Предложил Н. С. учредить орден Богдана Хмельницкого 29 августа утром в Померках, - записал в дневнике Александр Довженко. - Он принял это предложение с удовольствием"1.

Хрущев обратился к Сталину. Верховный Главнокомандующий инициативу поддержал, и в наградной системе СССР появилась государственная награда с украинской национальной атрибутикой.

Орденом I степени N 1 был награжден генерал-майор Алексей Ильич Данилов, командующий 12-й армией 3-го Украинского фронта, которая 14 октября 1943 года освободила город Запорожье. Позже в своих воспоминаниях он писал: "Очень горжусь тем, что меня - русского, Верховный Совет Союза ССР наградил орденом, названным именем выдающегося украинского полководца, который три столетия тому назад соединил в одну семью наши народы".

Плакат "Богдан Хмельницкий". 1944 год.

Гетман в стиле украинского бароккко

Награда имела ряд неповторимых особенностей.

Во-первых, на всех трех степенях ордена его название было сделано на украинском языке: "Богдан Хмельницький"; медальон в центре ордена с портретом гетмана был украшен орнаментом в стиле украинского барокко, сам Хмельницкий был изображен с булавой в правой руке - символом державной власти над Украиной.

Во-вторых, хотя в статуте не было оговорено условие о преимущественном награждении орденом воинов какого-либо фронта, большинство награжденных входили в состав четырех Украинских фронтов. Из пяти маршалов Советского Союза, кавалеров ордена Богдана Хмельницкого I степени (К.С. Москаленко, С.С. Бирюзов, А.А. Гречко, М.В. Захаров, П.К. Кошевой), трое были украинцами.

Н.С. Хрущев в освобожденном Киеве. 1943 год. / РИА Новости

Третья особенность ордена требует обстоятельного комментария. Среди наград, учреждённых в годы войны и традиционно называемых полководческими, была одна, статут которой позволял получить её красноармейцу, сержанту, старшине и даже партизану. Это орден Богдана Хмельницкого III степени2, учреждённый 10 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Пункт 6-й Указа гласил:

"Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются - рядовой, сержантский, старшинский и офицерский состав до командира батальона и ему соответствующих включительно, командиры партизанских отрядов, командиры подразделений партизанских отрядов и партизаны:

За смелую инициативу и решительность, проявленные командиром подразделения в проведении боевой операции, обеспечившей нанесение врагу поражения, захват населенного пункта или важного рубежа.

... За личную инициативу, мужество и упорство, проявленные при выполнении боевого задания, что способствовало успеху проводимой подразделением или партизанским отрядом операции"3.

Советские воины форсируют Приднестровский лиман под Одессой. 1944 год. / РИА Новости

Полководческий орден рядового

В точном соответствии с орденским статутом орденом Богдана Хмельницкого III степени были награждены:

204 красноармейца,

89 ефрейторов,

122 младших сержанта,

222 сержанта,

215 старших сержантов,

110 старшин,

4 партизана - Филатов Александр Иванович, Шаповал Григорий Васильевич, Бодрунов Александр Илларионович и Спириденко Сергей Степанович. (Данные по партизанам нуждаются в уточнении.)

И за каждым из этих награждений стоял конкретный подвиг, способствующий успеху действий всего подразделения.

Наградной лист красноармейца Василия Алексашина. 1943 год. / podvignaroda.ru

Красноармеец Алексашин Василий Ефимович, 1923 года рождения, разведчик 20-й отдельной разведроты, 15 октября 1943 года в составе группы разведчиков успешно переправился на западный берег Днепра. Алексашин забросал гранатами вражеский ДЗОТ и уничтожил весь пулемётный расчет, тем самым дав "возможность разведгруппе быстро занять вторую линию окопов и обеспечить плацдарм для высадки десантного отряда дивизии". Во время боя был ранен, но не покинул поле боя и успешно отбил две контратаки врага. Был представлен к ордену Отечественной войны II степени, награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени. Награда не была вручена. В том же октябре 1943-го отважный разведчик пропал без вести.

Фото: Фотохроника ТАСС
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Гвардии рядовой Перевертайлов Макар Кузьмич, 1914 года рождения, сапер 293-го гвардейского стрелкового полка, воевал с октября 1941 года. "9.02.1944 г., выполняя задание командования, переправлял через реку Пидпильня десантные группы пехоты и вооружения в районе села Михайловка Ново-Воронцовского района Николаевской области. Умело маневрируя лодкой, он под сильным ружейно-пулеметным огнем противника переправил 11 групп пехоты без потерь личного состава. При последующих рейсах пулеметной очередью лодка была пробита, тов. Перевертайлов М.К., заделав пробоину, проявляя упорство и настойчивость, продолжал выполнять боевое задание, чем способствовал успеху овладения плацдармом на правом берегу Днепра". 20 февраля 1944 года командир полка гвардии подполковник Свиридов представил храброго сапера к ордену Богдана Хмельницкого III степени. 11 апреля 1944 года награждение состоялось, но гвардии рядовому Перевертайлову не было суждено получить свой орден: 27 февраля он был ранен в грудь и 14 марта от полученных ран, осложненных газовой инфекцией, скончался.

Партизан Шаповал Григорий Васильевич, 1923 года рождения, "участвуя в качестве проводника в боях 21-22.2.44 г. за овладение Криворожской электростанции и плотины в составе отдельного армейского отряда проявил мужество и отвагу. Первым форсировал р. Саксагань, ворвался в рабочий поселок Стахановец и уничтожил из винтовки 4 немцев, пытавшихся поджечь жилые дома. В бою в окружении стойко отражал контратаки превосходящих сил противника, с возгласами "ЗА РОДНУЮ УКРАИНУ, ПО ФАШИСТСКИМ ИЗВЕРГАМ - ОГОНЬ!", устремлялся на немецкие траншеи, воодушевляя своим примером остальных бойцов, уничтожил при этом еще 6 немцев".

Русские и украинцы плечом к плечу воевали за свое Отечество, живя сегодняшним днем и не думая о далеко идущих планах режиссера Довженко или генерала Хрущева, или Верховного Главнокомандущего Сталина. Не до ордена, была бы Родина!

P.S. 30 января 1944 года в кремлевском кабинете Сталина с 21.05 до 22.20 обсуждалась киноповесть Довженко "Украина в огне". Сталин, похоже, просчитавший многоходовую комбинацию режиссера, подверг закадровый текст ожесточенной критике и обвинил автора в национализме. По словам драматурга Корнейчука, Сталин заметил при этом, обращаясь к Довженко: "Вы думали, что найдете дураков, которые не заметят вашей враждебной вылазки?"

Довженко ответил Хозяину на страницах дневника: "Товарищ мой Сталин, если бы Вы были даже богом, я и тогда не поверил бы Вам..."4

1. Довженко А.П. Дневниковые записи: 1939 - 1956. Харьков: Фолио, 2013. С. 222, 259.
2. В годы войны один рядовой и несколько десятков сержантов и старшин, занимавшие штатные офицерские должности командиров взводов и рот, были награждены орденом Александра Невского.
3. Ведомости Верховного Совета СССР. 1943 г. N 41. Орден Богдана Хмельницкого (СССР) не следует путать с существующей в настоящее время государственной наградой Украины.
4. Довженко А.П. Дневниковые записи: 1939 - 1956. С. 11.

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