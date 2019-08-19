Международные военные игры завершились триумфом не только России, но и определили самые боеспособные вооруженные силы нашей планеты.

Российский Т-72Б3 сегодня, вне сомнений, один из лучших дизельных танков в мире, а его скорость - 84 км/ч. Фото: РИА Новости

Игры АрМИ фактически стали Олимпийскими среди вооруженных сил планеты Земля. Можно возразить, Олимпийские игры в глубокой древности были играми мира - в дни их проведения запрещались любые военные действия. Но, как неоднократно подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сегодня военным всех стран лучше меряться силами на учебных полигонах и в рамках игровых состязаний, чем на реальном поле боя. Фактически игры АрМИ - реинкарнация рыцарских поединков, когда лучшие воины Средневековья в боях без крови доказывали всем, кто самый сильный и умелый воин. И с кем воевать не стоит.

Сергей Шойгу вполне достоин Нобелевской премии мира. Увы, ее порой дают тем, кто глобальный миропорядок как раз и разрушает.

В 2014 году, когда танковый биатлон стал по-настоящему международным, ведущие в бронетанковой технике страны НАТО устами своих военных атташе выразили желание прислать танковые экипажи и свои машины на состязания лучших танкистов в 2015 году. Кстати, именно тогда наш министр обороны пригласил все армии мира, в том числе входящие в блок НАТО, принять участие в играх следующего года, которые уже планировались не только танковыми.

Однако западные страны тяготели именно к танковому биатлону. Россия готова была принять и танкистов, и их машины - "Абрамсы", "Леопарды" и "Леклерки". Но тут грянули санкции. Вашингтон запретил своим сателлитам участвовать в играх АрМИ, тем более в танковом биатлоне.

США запретили, а наша страна смогла увлечь военными состязаниями практически всю планету. Уникальным можно считать то, что силами меряются, казалось бы, совершенно несопоставимые вооруженные силы - России, Китая, Зимбабве, Уганды и ЮАР. И вдруг танкисты Уганды вырываются в лидеры, оставляя позади реальных фаворитов прошлогодних танковых биатлонов. А китайцы, наоборот, сходят с дистанции. Куба - островное государство. Зачем им танки? Но, впервые приняв участие в биатлоне, кубинские танкисты показали просто выдающиеся результаты, став третьими в своем дивизионе.

Вооруженные силы России вошли в пятерку сильнейших армий

Однако, вне сомнения, лучшие танки и лучшие танкисты - наши. Т-72Б3 установил мировой рекорд скорости - 84 км/час. А препятствие - горку - он просто перелетал, вызывая шквал аплодисментов.

Игры проводятся на полигонах разных стран. Как правило, побеждают команды принимающей стороны. Стены помогают. Но вот в Иране на конкурсе военных водолазов победила команда России, за ней оказался Китай, а Иран только на третьем месте. Это лишь подтвердило объективность судейства.

Лучшими военными разведчиками стали индийские, за ними узбекские, а российские - на третьем месте. Интересны результаты соревнований морских пехотинцев. Лучшие - наши морпехи, вторые по результатам - китайские. А на третьем месте Иран. Кого-то это может и напрячь.

По сумме набранных в соревнованиях очков и призовых мест составлен рейтинг армий, участвовавших в играх. В пятерку сильнейших вошли вооруженные силы России, КНР, Казахстана, Беларуси и Узбекистана. Вполне справедливо будет сказать: армии этих стран - самые боеспособные на планете, дразнить их не стоит.

В день завершения АрМИ-2019 Сергей Шойгу обошел Дом дружбы на полигоне в Алабино, где были выставлены экспозиции практически всех стран - участниц игр. Министр очень тепло пообщался с теми, кто ему представлял свои страны и армии. С кем-то даже обнялся. Не отказался от угощений, с благодарностью принял подарки. При этом павильон Дома дружбы был открыт, и все посетители танкового биатлона могли видеть министра, а при большом везении даже сфотографироваться на его фоне.

И что очень показательно - завершающая речь Сергея Шойгу на церемонии закрытия АрМИ-2019 впервые не прерывалась переводами на английский язык. Наш министр говорил по-русски, и все его понимали. Саму церемонию и концерт вели представители России, Сербии и Китая. Опять же все они говорили по-русски. А это о многом говорит.