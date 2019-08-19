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19.08.2019 17:01
Рубрика: В мире

США продлили лицензию для Huawei еще на 90 дней

Текст: Юрий Когалов

Власти США приняли решение продлить действие лицензии, позволяющей китайской телекоммуникационной компании Huawei приобретать оборудование у американских производителей. Об этом проинформировал министр торговли США Уилбур Росс, выступая на телеканале Fox Business Network.

Фото: iStock
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По его словам, эти 90 дней даны вовсе не китайской, а американским компаниям. "Некоторые сельские предприятия зависят от Huawei. Поэтому мы даем им немного больше времени, чтобы отучить себя (вести в ней дела)", - заявил Росс.

Срок действия продленной лицензии закончится ориентировочно 19 ноября, добавил он.

Примечательно, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация вряд ли предоставит Huawei еще одну отсрочку. В мае он внес компанию в "черный список", но уже несколько дне спустя министерство торговли объявило о 90-дневной отсрочке, позволившей американским производителям сохранить крупного покупателя.

Одновременно с очередным продлением лицензии США внесли в санкционный список 46 дочерних компаний Huawei. По словам Росса, в нем теперь более 100 предприятий.

Напомним, Вашингтон обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование компании при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Санкции США против Huawei
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