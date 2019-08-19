В Кремле показали спектакль "Встреча с Великой рекой"

Спектакль показал древнюю богатую историю и культуру Великого канала. (Это судоходный канал протяженностью 2470 километров, соединяющий реки Хуанхэ и Янцзы и множество других рек и озер, он строился в течение 2000 лет. - Прим. ред.). В спектакле отражены размышления китайского народа о культурном наследии, оставленном этой водной артерией, которое способствует дальнейшему обмену между цивилизациями Китая и России.

Спектакль "Встреча с Великой рекой" поставлен Национальным драматическим театром оперы и балета города Ханчжоу. На его подготовку ушло три года. В шоу соединены элементы модернистских произведений с театральным искусством и танцами, он сочетает в себе традиции и современность, древнюю историю и будущее, природу и человеческие отношения. В спектакле две основные сюжетные линии: одна - поиски современника, прослеживающего историю создания Великого канала, другая - рассказ о тысячелетнем культурном наследии с целой чередой "раскопок, процветания, забвения и повторного возвращения к каналу". Две сюжетные линии переплетаются, что побуждает зрителей под новым ракурсом взглянуть на историю Великого канала, который течет на протяжении тысячелетий, прикоснуться к его мудрости.

Постановка "Встреча с Великой рекой" впервые была показана за рубежом в 2017 году. Международный тур проходил под названием "Встреча с Великим каналом. Путешествие по миру". Творческая группа посетила четыре континента, длина маршрута составила 200 тысяч километров. Артисты дали 158 спектаклей, на которых побывали 180 тысяч зрителей. Россия является восьмой остановкой в турне после Франции, Египта, Панамы и других стран. Артисты получили большую поддержку со стороны посольства Китая в России. По планам, тур по России продлится с 14 по 24 августа.