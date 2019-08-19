В Минске выступит культовая поп-панк-группа The Offspring

15 сентября в Минске, на родине культовой компьютерной игры World of Tanks, состоится фестиваль Wargaming Fest: День танкиста, который, помимо профильных развлечений для любителей военных симуляторов и сопутствующих мероприятий, порадует яркой музыкальной программой.

Хедлайнером вечера станет легендарная американская группа, признанные классики калифорнийского панка The Offspring.

Кроме того, в белорусской столице выступят знаменитые местные поп-фолк-рокеры "Крамбамбуля" и украинские "Воплі Відоплясова". Россию на празднике представит Роман Билык, недавно исполнивший роль Майка Науменко в "Лете" Кирилла Серебренникова, и его поп-рок-группа "Звери", широко известная в нулевых.