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В Минске выступит культовая поп-панк-группа The Offspring

Рок
    19.08.2019, 12:09
Текст:   Дмитрий Сосновский
Фото: РИА Новости/ Михаил Мокрушин Фото: РИА Новости/ Михаил Мокрушин
Фото: РИА Новости/ Михаил Мокрушин

15 сентября в Минске, на родине культовой компьютерной игры World of Tanks, состоится фестиваль Wargaming Fest: День танкиста, который, помимо профильных развлечений для любителей военных симуляторов и сопутствующих мероприятий, порадует яркой музыкальной программой.

Хедлайнером вечера станет легендарная американская группа, признанные классики калифорнийского панка The Offspring.

Кроме того, в белорусской столице выступят знаменитые местные поп-фолк-рокеры "Крамбамбуля" и украинские "Воплі Відоплясова". Россию на празднике представит Роман Билык, недавно исполнивший роль Майка Науменко в "Лете" Кирилла Серебренникова, и его поп-рок-группа "Звери", широко известная в нулевых.

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