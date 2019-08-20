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Рубрика: Спорт

"Барселона" осталась без атаки

Текст: Максим Домчев

"Барселона" испытывает серьезные проблемы с нападением. Лионель Месси вопреки прогнозам так и не приступил к тренировкам в общей группе, Луис Суарес из-за травмы выбыл примерно на две недели, а Усман Дембеле оказался вне игры на пять недель.

Фото: AP Photo/Victor R. Caivano
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По сообщению El Mundo Deportivo, возвращение в строй Лионеля Месси немного задерживается. Но главный тренер Каталонцев Эрнесто Вальверде все же надеется, что его главная звезда сумеет принять участие в матче против "Бетиса". В противном случае компанию Антуану Гризманну в атаке будут составлять резервисты.

Матч первого тура против "Атлетика" принес "Барселоне" не только поражение. По ходу матча травму получил уругваец Луис Суарес, который выбыл из строя на срок около двух недель. Лишь в понедельник стало известно, что в самом конце матча повреждение получил и Усман Дембеле. С ним дела обстоят хуже - он не сможет играть пять недель.

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