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Дарья Донцова напишет сценарий мультфильма про сову-детектива

Новости
    20.08.2019, 16:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Радость пришла откуда, возможно, уже и не ждали - Дарья Донцова, одна из самых тиражных российских авторов вообще и авторов криминальных историй - в частности, как сценарист сотрудничает со студией "Союзмультфильм".

Речь идет об анимационном сериале "Детективные истории". Героями станут Сова и Бельчонок и создаваться который будет по новым технологиям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву. Информация была озвучена на круглом столе, посвященном полувековому юбилею ряда культовых героев "Союзмультфильма".

"Детективные истории" - пока рабочее название проекта. По словам Слащевой, на нем занята совершенно новая команда - "не из мира анимации, а из мира спецэффектов кино и мультимедийных больших контентных проектов".

Председатель правления сообщает, что, хоть для данной команды "Истории" и станут первым проектом в анимации, она уверена: "в целом это будет взрыв для рынка".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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А поскольку проект называется "Детективные истории", они "уговорили Дарью написать детский детектив", и автор уже создала "десять прекрасных сценариев, которые сейчас проходят редактуру, чтобы быть анимационными".

Причем проект - с перспективой на франшизу, и в дальнейших планах - полнометражная версия похождений Совы и Бельчонка.

"На базе этой истории мы будем делать полный метр, сейчас разрабатывается сценарий для полного детского анимационного кино", - подытожила Слащева.

Первая серия ожидается в октябре. Намечено производить по эпизоду раз в три недели, всего - 26 серий.

Донцовой 67 лет. Официальный суммарный тираж книг, вышедших с ее фамилией на обложке, приближается к двум миллионам экземпляров. Ряд циклов стал основой для сериалов. Например, про Дашу Васильеву, Евлампию Романову, Виолу Тараканову, Ивана Подушкина.

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