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20.08.2019,  
14:43
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Испытания запрещенной ракеты подтвердили агрессивные намерения США

Проведенные Соединенными Штатами Америки испытания крылатой ракеты с наземной пусковой установки в очередной раз продемонстрировали правоту российских официальных структур, которые негативно воспринимали развертывания возле наших границ элементов американской системы противоракетной обороны.

Как и предполагалось, размещенные пусковые установки могут выполнять наступательные задачи. Американцы всегда это опровергали, но прошедший 18 августа пуск продемонстрировал, что они пытались ввести всех в заблуждение.

Военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что опробованная в США крылатая ракета наземного базирования не является какой-то новой разработкой. Там ожидаемо пошли по наиболее простому пути, создав наземный комплекс с вариантом давно уже известных ракет семейства Tomahawk.

Фото: CCTV军事 \ youtube.com
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Для ускорения и упрощения работ в ходе продемонстрированного испытания использовалась пусковая установка, напоминающая установленную на полуприцеп ячейку от унифицированной корабельной установки вертикального пуска Mk 41.

"Действительно, произошедшее подтверждает высказанные на разных уровнях опасения в отношении размещаемых США наземных систем противоракетной обороны в Европе, которые используют для запуска противоракет точно такие же пусковые установки.

Такие действия США явно не способствуют улучшению отношений между двумя странами, напротив, повышая напряженность ", - заключил военный эксперт.

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