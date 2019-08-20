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Рубрика: Власть

РФ предостерегла США от попыток установить блокаду Венесуэлы

Текст: Сергей Новиков
Россия предостерегает США от установления блокады Венесуэлы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

"Разумеется, рассмотрим всю ситуацию, связанную с наращиванием Вашингтоном противозаконных, нелегитимных мер санкционного воздействия, попыток установить блокаду Венесуэлы. Мы предостерегаем Вашингтон от опрометчивых шагов в этой сфере", - заявил Рябков, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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По словам дипломата, находящаяся в эти дни с визитом в Москве вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес уже провела в Москве ряд переговоров, а "контакты с ней будут продолжены по различным линиям".

Ранее в МИД сообщили, что на 21 августа запланированы переговоры Родригес с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

"Состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, затрагивающим реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры", - говорится в заявлении МИД России.

"Планируется также обсудить пути дальнейшей координации позиций на международной арене, ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране", - отметили на Смоленской площади.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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