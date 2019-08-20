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20.08.2019,  
11:34
Текст:  Алексей Брусилов

Необъяснимое: Украина продала Мьянме ЗРПК "Тунгуска" за 1000 долларов

Необъяснимые дела творятся в украинском государстве: стало известно, что Украина отправила в Мьянму современный зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22 "Тунгуска".
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Spc. Jared Eastman, U.S. Army / wikimedia.org
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Как сообщает в своем блоге Диана Михайлова, эту поставку осуществил "Спецтехноэкспорт", являющийся дочерним предприятием государственной компании "Укрспецэкспорт".

Все бы ничего, но эта мощная и остающаяся достаточно современной боевая машина была продана за символическую цену - всего в … 1000 долларов.

Отправка 34-тонной ЗРПК воздушным транспортном состоялась в июне 2019 года.

Какую выгоду преследует "Спецтехноэкспорт", осуществляя эту сделку, совершенно непонятно. Возможно, таким образом обеспечивается расположение местных военных, которые устали ждать производства в своей стране БТР-4 и легких танков на шасси 2С1 "Гвоздика".

Любопытно, что на вооружении самой Украины остается не более 70 таких машин, и из-за дефицита современных средств ПВО ВСУ вынуждены даже возвращать на вооружение выведенные ранее на базы хранения старые зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

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