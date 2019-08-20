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20.08.2019 14:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Попытка политизировать торгово-экономические вопросы не избежит поражения

19 августа на мероприятии экономического клуба Детройта вице-президент США Майк Пенс выступил с речью, в которой заявил, что США очень уважают китайский народ и не хотят, чтобы рынки Китая пострадали. Для того чтобы США заключили сделку с Китаем, последний должен выполнить свои обязательства, начиная с уважения целостности законов Сянгана, посредством китайско-британской совместной декларации от 1984 года.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Высказывание Майка Пенса лицемерное и абсурдное, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Это не приукрашенная политизация торгово-экономических вопросов, прямое вмешательство во внутренние дела Китая, попытка повысить давление и сдержать страну. Намерение крайне зловещее!

Установление непосредственной связи между Сянганским вопросом и китайско-американским торгово-экономическим соглашением, объявление о продаже Тайваню истребителей F-16V на сумму 8 миллиардов долларов, запрет в Twitter и Facebook ряда аккаунтов, которые поддерживают позицию центрального правительства Китая по вопросам Сянгана… Ряд действий некоторых лиц в США в последнее время сорвал ложную завесу с так называемой справедливой торговли и свободы слова. Можно сказать, США уже выступили с открытым забралом, не останавливаясь ни перед чем. Причина, по которой они приняли различные неуместные средства давления на Китай, - нетерпение из-за долгосрочной атаки в торговой войне с Китаем и беспокойство о растущем риске экономического спада в США.

Однако события, произошедшие за последний год, доказали, что крайнее давление со стороны США неприемлемо для Китая, оно только увеличивает сложность решения проблем. Китай всегда выступает за разрешение экономических и торговых трений путем переговоров и возражает против привязки других тем к этим переговорам. Китай готов вести диалог с США на основе равенства и взаимного уважения, но никогда не уступит по основным принципиальным вопросам. Недавно торговое представительство США объявило о намерении ввести новый 10-процентный тариф на 300 миллиардов долларов китайского импорта в США. Китаю придется принять необходимые контрмеры и практическими действиями продемонстрировать решимость защищать основные интересы государства и народа. Мы призываем вице-президента Майка Пенса и других лиц США не разрабатывать ошибочную стратегию и не уходить все дальше по неправильному пути.

Китай никогда не будет развиваться за счет интересов других стран, никогда не откажется от своих законных прав и интересов. Никто не должен фантазировать, что Китай проглотит горький плод, который вредит его собственным интересам. Любая попытка политизировать экономические и торговые вопросы обязательно провалится!

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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