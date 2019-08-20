Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе

На авиабазу Халино под Курском прилетели победители конкурса профессионального мастерства военных летчиков "Авиадартс". Кубок, завоеванный в номинации "Истребительная авиация", они привезли в кабине Су-30СМ.

Пара самолетов совершила часовой перелет с рязанского аэродрома Дягилево, на родную авиабазу. Истребители прошли парадный строем в 100 метрах над полосой, а затем совершили посадку. На земле их ждали командование полка, родители, жены и дети.

Летчики капитан Юрий Медюков, капитан Сергей Кириллов и штурманы старший лейтенант Павел Ковтун, старший лейтенант Евгений Пантелеев набрали 299 баллов, опередив ближайших конкурентов из Казахстана на 64 балла. На счету курских летчиков три прямых попадания и одно - в зачетную площадь цели диаметром 15 метров. Стреляли куряне неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-13 ДФ и из авиационной пушки ГШ-31, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Сборная ВКС России завоевала в "Авиадартсе" четыре золотых медали, четыре серебряных и две бронзовые, заняв первое место в общем зачете. Второе у летчиков из КНР: одна золотая медаль, по две серебряных и бронзовых. Третье поделили команды Беларуси и Казахстана - у них по одной медали каждого достоинства.