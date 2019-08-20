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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Узелок завяжется

Новую платформу "Сетунь" для МЦД построят к лету 2020 года
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 184(7942)
В Москве идет обновление станций, которые в ближайшее время войдут в состав Московских центральных диаметров (МЦД). Строительство одной из них - остановочной платформы "Сетунь" в Можайском районе - осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.
К лету следующего года, говорит мэр, на этом месте будет крупный транспортно-пересадочный узел. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ К лету следующего года, говорит мэр, на этом месте будет крупный транспортно-пересадочный узел. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
К лету следующего года, говорит мэр, на этом месте будет крупный транспортно-пересадочный узел. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Строители начали работать. Уже к лету следующего года "Сетунь" из небольшой станции должна превратиться в крупный транспортно-пересадочный узел. Здесь возведут так называемый конкорс - воздушный переход, который соединит разрозненные кварталы жилых домов, расположенных возле станции. На платформах появятся лифты и эскалаторы, обеспечив безбарьерную среду.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: Пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

"Продолжаем активно работать над проектами МЦД. Это новый вид транспорта, который вмещает в себя лучшие черты городского и пригородного сообщения. По сути дела наземное метро. Это и сквозное движение от пригорода до пригорода, и комфортный подвижной состав, и увеличение скорости движения", - сказал Сергей Собянин. По словам мэра, с помощью МЦД жители столицы смогут передвигаться по городу в полтора раза быстрее, чем сейчас. Число пассажирских мест в поездах возрастет на треть, а значит, поездки станут более комфортными. Что же касается пересадок на метро, то они будут бесплатными.

В свою очередь, транспортники прогнозируют, что с запуском МЦД-1 пассажиропоток на станции "Сетунь" будет расти в геометрической прогрессии. "Это хоть и небольшая станция, но она имеет очень важное значение - особенно в перспективе. По итогам 2018 года каждый день ей пользовалось 6400 человек. К запуску МЦД количество пассажиров сразу увеличится на 45% - до 9400 пассажиров. А еще через несколько лет здесь будет более 20 тысяч пассажиров", - рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в районе станции сейчас проживают около 400 тысяч москвичей, а до ближайшей станции "старого" метрополитена - "Молодежной" - идти порядка 2,5 км.

Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица

Заммэра также рассказал, что ходить по МЦД-1 будут 15 новых поездов "Иволга" - ультрасовременные модели второго поколения, которые только-только начали сходить с конвейера Тверского вагоностроительного завода. В целом же по МЦД-1 и МЦД-2 будет курсировать 39 составов.

Главный вопрос, который до сих пор волнует жителей Москвы, - сколько будет стоить проезд по МЦД? Цена пока не раскрывается, но власти обещают, что она не отпугнет пассажиров. "Тарифы будут максимально приближены к стоимости проезда на столичном городском транспорте", - сказал Собянин. Опубликовать их планируется в течение двух недель.

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