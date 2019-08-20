В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

Детские сады в Москве теперь не будут требовать справку от детей о контакте с инфекционными больными перед возвращением в дошкольное учреждение. Отказаться от лишней бумажки помог электронный документооборот.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, данные управления Роспотребнадзора по Москве по очагам инфекций объединили со списками воспитанников детских садов, которые пропустили более пяти дней. В базе - семьи, которые попали в зону карантина. С каждой из семей, оказавшейся в зоне риска, свяжутся через электронную почту или смс-рассылку. Будут обзванивать их и воспитатели. Родители должны будут сводить своего ребенка в поликлинику, чтобы тот прошел осмотр у врача и получил справку о состоянии своего здоровья. Остальным детям, уходившим на каникулы и не оказавшимся в зоне риска, справка на бумажном носителе больше не потребуется.

Раньше справку требовали после летних каникул от всех детсадовцев. По данным департамента, в августе-начале сентября прошлого года было выдано 296 тысяч бумажных справок, а для приема были открыты 338 кабинетов, в которых работали 566 врачей. Поликлиники принимали даже по воскресеньям. При этом реально перед началом учебного года, говорят медики, в осмотре нуждаются единицы, у которых болеют или недавно болели родственники или соседи по дому.