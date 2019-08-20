В Приамурье китайцев накажут за незаконную добычу песка

На территории Благовещенского района граждане КНР незаконно добывали песок. Это выяснилось в ходе совместного рейда УФСБ по Амурской области, полиции и регионального минприроды.

- Плодородный слой земли был снят, а песок добывался на землях сельхозназначения. Его при помощи гусеничного экскаватора грузили в самосвалы и увозили в неизвестном направлении, - рассказала "РГ" сотрудник министерства природы Приамурья Елена Гороженко.

Землекопы не смогли предъявить разрешительные документы на использование спецтехники и лицензию на право пользования российскими недрами.

Коме того, проверяющие установили, что все иностранцы работали в России, нарушая законодательство РФ. За это их привлекли к административной ответственности.