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20.08.2019 08:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье китайцев накажут за незаконную добычу песка

Текст: Александр Ярошенко

На территории Благовещенского района граждане КНР незаконно добывали песок. Это выяснилось в ходе совместного рейда УФСБ по Амурской области, полиции и регионального минприроды.

Фото: Евгений Епанчинцев
Забайкалье стало лидером по числу нарушений лесного законодательства

- Плодородный слой земли был снят, а песок добывался на землях сельхозназначения. Его при помощи гусеничного экскаватора грузили в самосвалы и увозили в неизвестном направлении, - рассказала "РГ" сотрудник министерства природы Приамурья Елена Гороженко.

Землекопы не смогли предъявить разрешительные документы на использование спецтехники и лицензию на право пользования российскими недрами.

Коме того, проверяющие установили, что все иностранцы работали в России, нарушая законодательство РФ. За это их привлекли к административной ответственности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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