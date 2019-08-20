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20.08.2019 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В пострадавшем от паводка Тулуне построят новый микрорайон

Текст: Денис Передельский

В городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от двух волн паводка, возведут 20 двухэтажных домов с 500 квартирами. Об этом со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, сообщает ТАСС.

Контракты на строительство трех домов уже заключены. А всего их планируется возвести 20 - они появятся в новом микрорайоне Тулуна. Напомним, этот город серьезно пострадал от "большой воды".

В Приангарье число подтопленных паводками домов выросло до 17 тысяч

"Под строительство домов для пострадавших... отобран земельный участок общей площадью 9,5 га. Здесь к октябрю 2020 года построят большой микрорайон из 20 двухэтажных многоквартирных домов, прилегающих к сосновому бору. Всего будет 500 квартир", - говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется заключить контракты и по другим домам, как раз сейчас документы проходят процедуру согласования. Кроме того, по поручению Виталия Мутко в Тулуне будет модернизирована система ЖКХ. Так, планируется построить и капитально отремонтировать систему канализации, котельные, водозаборы - всего 25 объектов. Работы в целом предполагается завершить до конца 2020 года, но часть из них будет выполнена уже в этом году. К слову, за исключением двух котельных объекты жизнеобеспечения Тулуна уже запущены в эксплуатацию.

Напомним, город Тулун пережил две мощные волны паводка. С 5 августа в нем начали готовить площадки под строительство домов для тех, кто потерял жилье во время наводнения.

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