В Петербурге пройдет образовательный форум "Выше крыши"

Молодежный образовательный форум "Выше крыши" состоится в Петербурге с 21 по 24 августа. Ожидается, что в нем примут участие более двух тысяч молодых людей из разных регионов России.

Как пояснили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, цель мероприятия - создание общегородской открытой площадки "для реализации творческого потенциала молодежи и презентации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга". Каждый участник получит возможность представить свой проект на Всероссийский конкурс молодежных проектов и получить на его реализацию грант в размере до трех миллионов рублей.

Вторая задача форума "Выше крыши" - помочь молодым людям найти свое место в жизни. Для этого к дискуссиям в рамках мероприятия привлечены свыше 30 экспертов - специалисты в области личностного роста, представители власти и общественных организаций, спортсмены, бизнесмены, ученые, блогеры.

- На площадке соберется много ребят, среди которых можно найти единомышленников и будущих партнеров, - отмечает предприниматель, основатель сети танцевальных школ "Дети на паркете" Антон Сергеев. - Пять лет назад я преподавал танцы и у меня не было своего бизнеса. Сейчас у меня 165 школ в 32 городах России, и я надеюсь, что это только начало. С моим нынешним партнером я познакомился на подобном бесплатном бизнес-мероприятии и буду рад, если с кем-то из участников форума в будущем открою новый бизнес.

Экс-вратарь "Зенита" и сборной России, заместитель спортивного директора ФК "Зенит" Вячеслав Малафеев в свою очередь пообещал поделиться своим опытом достижения успехов в спорте и бизнесе.

- На форум "Выше крыши" меня привели моя жизненная позиция и моя нынешняя работа: я готовлю молодых футболистов для футбольного клуба "Зенит", - подчеркнул он. - Нужно всегда работать над собой и стремиться к целям. Это тяжело, но когда ты достигаешь результатов, это доставляет удовольствие, и ты готов делать больше, идти дальше.

Кроме того, в рамках форума лучшие из лучших получат возможность сделать карьеру в Петербурге. Как рассказала глава комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец, на арене Дворца спорта "Юбилейный" состоится финал кадрового конкурса "Мой город - мои возможности": 249 финалистов пройдут очередные конкурсные испытания.

- Имена 30 победителей мы узнаем 23 августа, - рассказала она, - а сто лучших участников будут зачислены в резерв управленческих кадров Санкт-Петербурга.

Каждый день фестиваля будет завершать творческая программа - спектакли, модные показы молодых петербургских дизайнеров, кинопоказы короткого метра молодых кинематографистов и конкурсной программы Всемирного Фестиваля уличного кино. Завершит фестиваль социальная акция на дворцовой площади, которая состоится 24 августа. Ее детали пока не раскрываются.