В Петербурге пройдет образовательный форум "Выше крыши"

Новости

Макрон по-русски написал о европейской России 14:52
"Джон Сноу" опять пожаловался на тяготы съемок в "Игре престолов" 14:47
В Петербурге ликвидируют 200 несанкционированных свалок 14:46
Сбербанк предложил работодателям сервис проверки сотрудников 14:34
В Ростове "лечащую от похмелья" кошку выставили на продажу за 15 млн рублей 14:32
СЕ поддержал заявления Путина и Макрона по стабилизации обстановки на Украине 14:24
Тамбовская спортсменка умерла во время тренировки 14:24
В Москве зафиксирована самая теплая погода с начала августа 14:23
В Петербурге завели дело из-за рекламы на счетах за электричество 14:23
СМИ: Братьям Магомедовым ужесточили обвинение 14:20
Под Тулой водитель сбил трех инвалидов-колясочников 14:18
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников 14:15
Найдена 700-летняя реликвия династии Палеологов 14:05
Первый полет стратегического беспилотника РФ показали на видео 14:04
Вооруженный человек захватил автобус на мосту в Рио-де-Жанейро 14:02
Как правильно собирать и выбирать грибы 14:00
Хуснуллин: Москвичи получают по программе реновации квартиры бизнес-класса 13:45
В Петрозаводске вынесли приговор грабителям ювелирного магазина 13:45
В Токио стартовала российско-японская Театральная олимпиада 13:45
В Дагестане свыше 10 тысяч человек остались без электричества 13:39
Россия вывела на испытания корвет нового типа с "Калибром" 13:34
Детям из малоимущих семей Петербурга помогут собраться в школу 13:32
В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет фестиваль "Казачья станица Москва" 13:31
Греция не получала запроса на заход иранского танкера в порт Каламаты 13:29
На Кубани завели дело на авиадебошира, сорвавшего рейс из Израиля 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет образовательный форум "Выше крыши"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Молодежный образовательный форум "Выше крыши" состоится в Петербурге с 21 по 24 августа. Ожидается, что в нем примут участие более двух тысяч молодых людей из разных регионов России.

Как пояснили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, цель мероприятия - создание общегородской открытой площадки "для реализации творческого потенциала молодежи и презентации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга". Каждый участник получит возможность представить свой проект на Всероссийский конкурс молодежных проектов и получить на его реализацию грант в размере до трех миллионов рублей.

Фото: АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Служба занятости Петербурга помогает найти новую профессию и работу

Вторая задача форума "Выше крыши" - помочь молодым людям найти свое место в жизни. Для этого к дискуссиям в рамках мероприятия привлечены свыше 30 экспертов - специалисты в области личностного роста, представители власти и общественных организаций, спортсмены, бизнесмены, ученые, блогеры.

- На площадке соберется много ребят, среди которых можно найти единомышленников и будущих партнеров, - отмечает предприниматель, основатель сети танцевальных школ "Дети на паркете" Антон Сергеев. - Пять лет назад я преподавал танцы и у меня не было своего бизнеса. Сейчас у меня 165 школ в 32 городах России, и я надеюсь, что это только начало. С моим нынешним партнером я познакомился на подобном бесплатном бизнес-мероприятии и буду рад, если с кем-то из участников форума в будущем открою новый бизнес.

Экс-вратарь "Зенита" и сборной России, заместитель спортивного директора ФК "Зенит" Вячеслав Малафеев в свою очередь пообещал поделиться своим опытом достижения успехов в спорте и бизнесе.

- На форум "Выше крыши" меня привели моя жизненная позиция и моя нынешняя работа: я готовлю молодых футболистов для футбольного клуба "Зенит", - подчеркнул он. - Нужно всегда работать над собой и стремиться к целям. Это тяжело, но когда ты достигаешь результатов, это доставляет удовольствие, и ты готов делать больше, идти дальше.

Кроме того, в рамках форума лучшие из лучших получат возможность сделать карьеру в Петербурге. Как рассказала глава комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец, на арене Дворца спорта "Юбилейный" состоится финал кадрового конкурса "Мой город - мои возможности": 249 финалистов пройдут очередные конкурсные испытания.

- Имена 30 победителей мы узнаем 23 августа, - рассказала она, - а сто лучших участников будут зачислены в резерв управленческих кадров Санкт-Петербурга.

Каждый день фестиваля будет завершать творческая программа - спектакли, модные показы молодых петербургских дизайнеров, кинопоказы короткого метра молодых кинематографистов и конкурсной программы Всемирного Фестиваля уличного кино. Завершит фестиваль социальная акция на дворцовой площади, которая состоится 24 августа. Ее детали пока не раскрываются.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности
Макрон по-русски написал о европейской России
Вооруженный человек захватил автобус на мосту в Рио-де-Жанейро
Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия
В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов в некоторых случаях