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20.08.2019 16:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове вынесли приговор банкирам за хищение более 2 млрд рублей

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону вынесен обвинительный приговор членам преступной группы, которые похитили из банков "Западный" и "Донинвест" свыше двух миллиардов рублей. Владельцы и топ-менеджеры финансовых учреждений, всего шесть человек, получили от шести до девяти лет колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, преступная деятельность фактического собственника двух банков началась в декабре 2013 года. Деньги выводились под видом кредитования необеспеченных клиентов. Всего за четыре месяца на счета подконтрольных банкиру фирм-заемщиков, которые не могли или не собирались возвращать кредиты, из банка "Западный" в Москве было перечислено более 1,4 миллиарда рублей. В мае 2014 года наступила очередь банка "Донивест". Шести организациям, зачастую оформленных на подставных лиц, были выданы заведомо невозвратные кредиты на 770 миллионов рублей.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Кроме того, заключались фиктивные сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 миллионов рублей. В том числе, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций.

Преступная деятельность "черных банкиров" была пресечена в октябре 2015 года. В квартирах и офисах фигурантов дела полиция провела более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, а также свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 миллиарда рублей.

Еще два года потребовалось следователям и работникам прокуратуры, чтобы расследовать уголовное дело и передать его в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях и осуждены. В зависимости от степени вины им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет, а также штрафы от 200 тысяч до 1 миллиона рублей", - сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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