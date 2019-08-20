В Ростове вынесли приговор банкирам за хищение более 2 млрд рублей

В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону вынесен обвинительный приговор членам преступной группы, которые похитили из банков "Западный" и "Донинвест" свыше двух миллиардов рублей. Владельцы и топ-менеджеры финансовых учреждений, всего шесть человек, получили от шести до девяти лет колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, преступная деятельность фактического собственника двух банков началась в декабре 2013 года. Деньги выводились под видом кредитования необеспеченных клиентов. Всего за четыре месяца на счета подконтрольных банкиру фирм-заемщиков, которые не могли или не собирались возвращать кредиты, из банка "Западный" в Москве было перечислено более 1,4 миллиарда рублей. В мае 2014 года наступила очередь банка "Донивест". Шести организациям, зачастую оформленных на подставных лиц, были выданы заведомо невозвратные кредиты на 770 миллионов рублей.

Кроме того, заключались фиктивные сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 миллионов рублей. В том числе, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций.

Преступная деятельность "черных банкиров" была пресечена в октябре 2015 года. В квартирах и офисах фигурантов дела полиция провела более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, а также свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 миллиарда рублей.

Еще два года потребовалось следователям и работникам прокуратуры, чтобы расследовать уголовное дело и передать его в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях и осуждены. В зависимости от степени вины им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет, а также штрафы от 200 тысяч до 1 миллиона рублей", - сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.