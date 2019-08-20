Первый полет стратегического беспилотника РФ показали на видео

Минобороны России опубликовало видео первого полета стратегического разведывательного беспилотника "Альтиус-Б". Двухмоторный аппарат поднялся в небо с одного из испытательных аэродромов России.

Полет продолжался 32 минуты. Действуя в полностью автоматическом режиме, "Альтиус" набрал высоту 800 метров, выполнил несколько маневров, а затем совершил посадку на аэродром.

Аппарат с крылом большого размаха и взлетной массой порядка пяти тонн создается по заказу Минобороны как стратегический дальний разведчик. Композитный планер делает "Альтиус" малозаметным для радаров, два дизельных двигателя мощностью по 500 лошадиных сил обеспечивают продолжительность полета до 48 часов. Дрон с 28-метровым крылом будет оснащен станцией оптико-электронной разведки и боковой РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Дальность полета "Альтаира" составляет семь тысяч километров.