В Серове жильцы спилили деревья, выросшие на чердаке общежития

В Серове жильцы общежития собственными руками уничтожили экопространство на чердаке: "зеленая" зона на крыше в виде дерева и поганки возникла спонтанно и грозила разрушением здания. Люди выкинули грибы и спилили растение.

- Крыша и так протекает. Во время ливня вода течет по стенам комнат на третьем этаже. Канализация стекает прямо в подвал, - рассказала "РГ" жительница общежития Мария Волкова. Она воспитывает пятилетних близнецов, причем один из них - инвалид. Мария очень переживает за безопасность - свою и детей.

Трехэтажное общежитие на улице Ключевой, рассчитанное на 65 комнат, построили в 1959 году. Последний капитальный ремонт делали в 1987, косметический - в 1998. Лет десять назад здание стало сдавать: крыша прохудилась, трубы проржавели, стены посыпались.

- Мы обращались в управляющие компании - они менялись часто, но никто ничего не делал. Писали жалобы в Госжилинспекцию и прокуратуру. В 2017 году прокуратура выдала предписание нашей УК привести дом в порядок, но управляющая компания обанкротилась, и мы остались ни с чем, - вспоминает Мария.

Новая управляющая компания появилась у дома в конце 2018-го. Но ремонтировать здание не спешит: у жильцов накопился долг - почти 3,5 миллиона рублей.

В общежитии живет сейчас 21 семья, но счета за коммунальные услуги выставляют еще и тем, кто пользовался квадратными метрами по договору соцнайма и давно съехал, и даже… умершим. У жителей, к примеру, есть квитанция за июль, которую направили женщине, скончавшейся 18 лет назад (она, кстати, задолжала за коммуналку 330 тысяч).

В администрации Серовского городского округа сообщили, что за последние шесть лет от жильцов поступило два обращения вопросу ремонта фасада здания. Признать дом аварийным никто не просил.

- Администрация города в рамках своих полномочий и существующих возможностей работает над тем, чтобы помочь жителям с улучшением жилищных условий. Жилой дом на Ключевой, 9 включен в региональную программу капремонта - ремонту подлежит кровля, фасад, фундамент и инженерные сети. Управление капитального ремонта готовит локально-сметный расчет на текущий ремонт фасада. Ситуацию усугубляет наличие значительного долга жильцов, многие из которых проживают в доме по договорам социального найма, как за потребленные жилищно-коммунальные услуги, так и за капремонт и найм, - сказали в муниципалитете.

В начале августа жители снова обратились в мэрию Серова: попросили спасти их дом от разрушения. Если реакции не будет, пойдут в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности и старую, и новую управляющие компании - за халатность.

Кстати, капитальный ремонт дома (кровли, фасада, фундамента, инженерных систем и подвала) запланирован на 2021-2023 годы. До этого времени жильцы могут рассчитывать только на устранение аварийных ситуаций.

- Ничего другого на те средства, что есть на счету дома, мы сделать не сможем. Нельзя же перекидывать деньги с одного дома на другой, - пояснил "РГ" исполнительный директор УК "Жилуслуги" в городе Серове Леонид Олюнин. - А вообще, самым правильным, на мой взгляд, будет признать дом ветхим и снести, потому что на восстановление нужны огромные средства.

Жителей такая перспектива пугает: они говорят, что маневренного жилья в Серове попросту нет, а людей из списанных домов селят в такие же развалюхи.