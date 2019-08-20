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Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова

Новости
    20.08.2019, 21:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Некролог актрисы появился на сайте Московского драматического театра имени Ермоловой, где она служила.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - сказано в нем.

О дате, времени и месте прощания с актрисой будет сообщено позже.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. На сцене дебютировала в шесть лет. В кино - в 1961-м, с роли Нади в драме Райзмана "А если это любовь?", ленте, где также состоялись дебюты Андрея Миронова и Евгения Жарикова.

Следом были фильмы и сериалы "Экипаж" (Митты, 1979 года), "Любовь с привилегиями", "Мелочи жизни", "Граница: Таежный роман", "Воровка", "Бригада", "Глухарь", "Мамы", "Краткий курс счастливой жизни", "Моя прекрасная няня" - всего порядка ста проектов.

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