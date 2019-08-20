Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос"

51-летняя советская, российская певица Валерия получила травму на съемках музыкального шоу Первого канала "Голос 60+", где она находится в составе жюри.

Как рассказал в Instagram супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин, поранилась певица при довольно странных обстоятельствах.

"Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться?" - недоумевает Пригожин. Разметив видео с последствиями инцидента. На котором медики оказывают певице помощь.

Пока официально неизвестно, что стало причиной травмы, однако, как передает РИА Новости, предположено, что во всем виноваты домашние тапочки, в которых артистка, как она сама уведомила, пришла на съемку.

При этом подписчиками выдвигается гипотеза, что свою злую роль могло сыграть и "злополучное кресло", с эксплуатацией которого есть сложности.

"Голос 60+" стартует на Первом канале в следующем месяце. Среди членов его жюри, помимо пострадавшей от кресла, - Пелагея, Лев Лещенко и Михаил "Каналья!" Боярский.

Ранее сообщалось, что старший сын Валерии втайне от родителей женился в Швейцарии на однокласснице.

Перед этим на "Жаре" в Баку аналогично пострадала другая эстрадная певица - Анита Цой по неосторожности вывернула себе ноготь большого пальца ноги.